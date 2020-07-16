Как людей вербуют в секту? Объяснил религиовед

Иванишко обратил внимание на то, что у каждого человека есть некий психологический крючок, за который можно зацепиться и завербовать его в секту. Люди могут попасть туда через работу, учебные заведения или тренинги личностного роста.

По словам эксперта, есть такие, кто попадает в секту прямо в офисе. Другие пытаются таким образом разрешить семейные конфликты.

«Есть люди с психологическим, юридическим образованием», — добавил религиовед.