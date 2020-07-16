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    16 июля 2020, 10:14

    Как людей вербуют в секту? Объяснил религиовед

    Артур Блянихов

    Член Русского религиоведческого общества Игорь Иванишко перечислил способы вербовки людей в секту. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    Иванишко обратил внимание на то, что у каждого человека есть некий психологический крючок, за который можно зацепиться и завербовать его в секту. Люди могут попасть туда через работу, учебные заведения или тренинги личностного роста.

    По словам эксперта, есть такие, кто попадает в секту прямо в офисе. Другие пытаются таким образом разрешить семейные конфликты.

    «Есть люди с психологическим, юридическим образованием», — добавил религиовед.