«Как летчик работал, настоящий мужик». Дело въехавшего в метро водителя идет к оправданию

Мосгорсуд продолжил рассмотрение дела Виктора Тихонова — водителя автобуса, из-за которого погибли и пострадали люди. В 2017 году он въехал в переход станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Адвокат Равиль Себеров рассказал «360» о ходе процесса.

«Приговор в отношении Тихонова отменен. Дело направлено на новое судебное рассмотрение в Дорогомиловский суд. Соответственно, мера пресечения — пока что домашний арест. Я так полагаю, суд первой инстанции меру пресечения изменит. Ну хотя, по большому счету, нас эта мера устраивает. Срок идет. Мы будем работать теперь дальше до оправдания. И все шансы есть, чтобы его оправдать», — рассказал защитник Тихонова.

По его словам, водитель автобуса показал себя в ходе процесса как человек, который может держать себя в руках. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный и в работе такой же: уверенный профессионал.

«Как летчик работал: у него все было четко. И настоящий мужик, он и сейчас себя так повел. И, конечно же, я за него очень рад», — добавил юрист.

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Себеров перечислил доводы защиты, которые были использованы в ходе процесса. В частности, не был толком проведен следственный эксперимент. Не было возможности показать, что именно Тихонов предпринял для предотвращения этого ДТП.

Также нужно было провести фоноскопическую экспертизу: соотнести записи видеонаблюдения со следственным экспериментом. И самое главное — не была проведена повторная судебная экспертиза с частичной разборкой двигателя. А это необходимо было сделать.

Суд в итоге пришел к выводу, что, действительно, доводы защиты вполне обоснованны. По этой причине требования защиты были в полном объеме удовлетворены, добавил Себеров.

«Думаю, что здесь все идет к оправданию», — заключил адвокат.

Авария случилась 25 декабря 2017 года. Тихонов, который управлял маршрутным автобусом, въехал в подземный переход станции московского метро «Славянский бульвар». В результате четыре человека погибли. Еще 11 получили серьезные травмы. Тихонов неоднократно заявлял, что не считает себя виновным и сделал все, чтобы избежать аварии. Но, по словам водителя, автобус его не слушался.