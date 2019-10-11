Как Леонов первым вышел в космос. Архивные кадры

В пятницу, 11 октября, после продолжительной болезни скончался известный советский космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет. За свою жизнь Леонов дважды отправлялся в космос и стал первым человеком, который отважился покинуть корабль и выйти в открытую Вселенную. «360» вспоминает, как прошли те исторические 12 минут.

«Внимание! Человек вышел в космическое пространство!» — эти слова командира корабля «Восход-2» Павла Беляева ознаменовали новую главу космической истории.

Первый выход человека в открытое космическое пространство транслировался по всем телеканалам. Алексей Леонов провел в космосе 12 минут и 9 секунд и отдалился от корабля на 5,35 метра. И это едва не стоило ему жизни.

В какой-то момент космонавт понял, что произошла нештатная ситуация. Скафандр раздулся из-за гигантских перепадов давления. В результате космонавт не мог втиснуться в люк шлюза и вернуться в корабль. По правилам, он должен был втиснуться в шлюз ногами вперед, но из-за возникших проблем со скафандром не смог этого сделать — не хватало сил согнуть раздувшийся костюм.

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Леонов рассказывал, что времени на связь с Землей у него не было — все решения пришлось принимать самостоятельно. Космонавт не стал никому докладывать о своих проблемах — не хотел наводить панику. В результате он смог вернуться на борт «Восхода-2» — не ногами, а головой вперед, нарушив все установленные инструкции.

Смерть Алексея Леонова стала огромной утратой для отечественной космонавтики.

«Руководство и коллектив госкорпорации выражают глубокие соболезнования родственникам и близким Алексея Архиповича», — заявили в Роскосмосе.

Свои соболезнования выразил и губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram.

«Алексей Архипович, вы были к звездам ближе всех. Спасибо за ваши свет, мужество и мудрость. Вечная память!» — написал он.