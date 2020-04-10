Как легче пережить самоизоляцию? Ответил бывший разведчик

По словам разведчицы, тюремный опыт показал ей, что в любой сложной ситуации необходимо быть терпеливым и не падать духом. Она заметила, что людям в условиях самоизоляции надо понять, что это необходимые и временные меры.

«Нужно переключить себя на поиск позитивных моментов, наверстать то, на что никогда не хватало времени, получить новые навыки. Позитивный настрой поможет нашему иммунитету, позволит не страдать и не считать дни», — посоветовала Вавилова.