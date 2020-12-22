Предновогоднее чудо: как купить настоящее ювелирное украшение

Ювелирные украшения — традиционно самый желанный подарок на Новый год. При этом российский рынок драгоценностей переживает не лучшие времена в связи с тотальным наплывом подделок. По последним данным Министерства финансов России, около 50% всех драгоценных металлов, камней и украшений находится в теневом обороте, то есть вне зоны контроля надзорных органов.

Источник фото: компания «АЛРОСА»

Проблема присутствия контрафактных и теневых ювелирных изделий в продаже существует как в крупных мегаполисах, так и в маленьких городах. Об этом рассказала генеральный директор международной ассоциации «Антиконтрафакт» Светлана Квасова.

Стоит отметить, что под фальсификатом имеется в виду драгоценный камень, который при реализации сопровождается документом с указанием некорректных характеристик, когда синтетический бриллиант представляют как натуральный. Однозначно это является строгим нарушением прав потребителя Светлана Квасова.

Важно отметить, что розничные магазины и онлайн-площадки не несут ответственности за подлинность товара. Потому обезопасить себя от приобретения подделки проще, если «знать производителя в лицо», то есть покупать ювелирное украшение у известных и зарекомендовавших себя брендов.

В компании «АЛРОСА», которая поставляет четверть мирового объема алмазов, подчеркнули, что безусловной гарантией качества является наличие сертификата на изделие. Его ответственный производитель всегда предоставит своему клиенту.

Источник фото: компания «АЛРОСА»

«Не секрет, что потребитель на ювелирном рынке России слабо защищен. Пока что не существует какого-либо обязательства раскрывать происхождение бриллианта. Как следствие, человек может купить и синтетический камень, и бриллиант с завышенными характеристиками, и контрафакт, который ввезен непонятно откуда. И все это по цене натурального высококачественного бриллианта. Мы демонстрируем принципиально иной подход: „АЛРОСА“ может с уверенностью сказать, где были добыты и огранены ее бриллианты, гарантировать, что в производстве украшений не участвовали какие-либо посредники. Мы надеемся, что со временем это побудит других производителей и продавцов также повышать прозрачность работы, что положительно скажется на всем российском ювелирном рынке», — отметила директор ювелирной группы «АЛРОСА» Ирина Морозовская.

В декабре холдинг открыл собственную онлайн-площадку alrosadiamond.ru, где представлено более тысячи ювелирных украшений, каждое из которых имеет сертификат качества с детальным описанием всех важнейших характеристик бриллианта и ювелирного изделия.

Источник фото: компания «АЛРОСА»

Ювелирная группа «АЛРОСА» владеет шестью собственными салонами, еще три площадки предоставляет по франшизе. В компании уверены, онлайн-магазин будет особенно востребован среди российских покупателей, поскольку доставка товара производится по всей стране и не требует жестких ограничений для продавца и покупателя с точки зрения COVID-19.

Некоторые покупатели отправляются за украшениями в большие онлайн-сторы с концепцией «все и сразу» в ожидании, что крупные маркетплейсы предоставят скидку на товар. Однако только кратно увеличивают риск приобрести фианит по цене бриллианта. Игроки рынка заявляют — покупка у производителя всегда выгоднее с точки зрения соотношения цены и качества.

В интернет-магазине alrosadiamond.ru представлены основные коллекции, также можно заказать украшение с особо редкими бриллиантами по индивидуальному дизайну. При этом диапазон цен от 20 тысяч до десятков миллионов рублей и выше.