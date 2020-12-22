Предновогоднее чудо: как купить настоящее ювелирное украшение
Проблема присутствия контрафактных и теневых ювелирных изделий в продаже существует как в крупных мегаполисах, так и в маленьких городах. Об этом рассказала генеральный директор международной ассоциации «Антиконтрафакт» Светлана Квасова.
Стоит отметить, что под фальсификатом имеется в виду драгоценный камень, который при реализации сопровождается документом с указанием некорректных характеристик, когда синтетический бриллиант представляют как натуральный. Однозначно это является строгим нарушением прав потребителя
Важно отметить, что розничные магазины и онлайн-площадки не несут ответственности за подлинность товара. Потому обезопасить себя от приобретения подделки проще, если «знать производителя в лицо», то есть покупать ювелирное украшение у известных и зарекомендовавших себя брендов.
В компании «АЛРОСА», которая поставляет четверть мирового объема алмазов, подчеркнули, что безусловной гарантией качества является наличие сертификата на изделие. Его ответственный производитель всегда предоставит своему клиенту.
«Не секрет, что потребитель на ювелирном рынке России слабо защищен. Пока что не существует какого-либо обязательства раскрывать происхождение бриллианта. Как следствие, человек может купить и синтетический камень, и бриллиант с завышенными характеристиками, и контрафакт, который ввезен непонятно откуда. И все это по цене натурального высококачественного бриллианта. Мы демонстрируем принципиально иной подход: „АЛРОСА“ может с уверенностью сказать, где были добыты и огранены ее бриллианты, гарантировать, что в производстве украшений не участвовали какие-либо посредники. Мы надеемся, что со временем это побудит других производителей и продавцов также повышать прозрачность работы, что положительно скажется на всем российском ювелирном рынке», — отметила директор ювелирной группы «АЛРОСА» Ирина Морозовская.
В декабре холдинг открыл собственную онлайн-площадку alrosadiamond.ru, где представлено более тысячи ювелирных украшений, каждое из которых имеет сертификат качества с детальным описанием всех важнейших характеристик бриллианта и ювелирного изделия.
Ювелирная группа «АЛРОСА» владеет шестью собственными салонами, еще три площадки предоставляет по франшизе. В компании уверены, онлайн-магазин будет особенно востребован среди российских покупателей, поскольку доставка товара производится по всей стране и не требует жестких ограничений для продавца и покупателя с точки зрения COVID-19.
Некоторые покупатели отправляются за украшениями в большие онлайн-сторы с концепцией «все и сразу» в ожидании, что крупные маркетплейсы предоставят скидку на товар. Однако только кратно увеличивают риск приобрести фианит по цене бриллианта. Игроки рынка заявляют — покупка у производителя всегда выгоднее с точки зрения соотношения цены и качества.
В интернет-магазине alrosadiamond.ru представлены основные коллекции, также можно заказать украшение с особо редкими бриллиантами по индивидуальному дизайну. При этом диапазон цен от 20 тысяч до десятков миллионов рублей и выше.