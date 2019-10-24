Алишер Усманов рассказал, как копал картошку до боли в мышцах

Один из богатейших людей России, Алишер Усманов, придумал свою первую бизнес-схему, когда в студенчестве ездил на картошку. Об этом он рассказал Вячеславу Духину в документальном фильме, посвященном МГИМО. Фильм вышел на Первом канале.

Основатель USM Holdings поделился воспоминаниями о вузе, который окончил в 1976 году. В те годы студентов отправляли на картошку. В первый же день Усманов вместе с однокурсником выбился в лидеры. Но утром у них так болели мышцы, что разогнуться не было сил. Тогда будущий миллиардер придумал первую в своей жизни бизнес-схему.

«Смотрю — весы. Заезжает зилок, там 3600. А у нас заезжает такой маленький тракторок. Я думаю, а если 3600 станет 3500, а наше будет 1300, у нас же будет больше картошки и план выполним быстрее. Через три дня наши показатели сбора картошки так пошли наверх, что через неделю меня отправили в Москву от греха подальше, уже месячный план выполнен», — рассказал Усманов.

В фильме о МГИМО предприниматель вспомнил, как совершил ошибку при подаче документов и в итоге не поступил. Усманов решил поступать по национальной квоте, хотя там были свои условия, более сложные, нежели для общего конкурса. В итоге вуз принял детей высокопоставленных чиновников, у которых было меньше баллов.

Усманов не отчаялся, вернулся домой в Узбекистан и вплотную занялся фехтованием. Он стал мастером спорта, вошел в юношескую сборную Республики, а затем его включили в сборную СССР. На следующий год он вернулся и с тем же баллом поступил в МГИМО.

Документальный фильм «МГИМО. На всех языках мира» вышел на Первом канале 23 октября. Он посвящен легендарному Институту международных отношений, чьими выпускниками стали глава МИД Сергей Лавров, министр культуры Владимир Мединский, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и бывший гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова. В 2019 году вуз отметил 75-летие.