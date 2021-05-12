Как компании могут получить отсрочку по уплате налогов? Объяснил юрист

Юрист Илья Глушко рассказал порталу News.ru, что компании, пострадавшие от пандемии, вправе просить отсрочку по уплате налогов у Федеральной налоговой службы.

Глушко заметил, что компании могут воспользоваться положениями Налогового кодекса РФ (глава 6). Ухудшение финансового состояния предприятия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы может быть основанием для предоставления рассрочек и отсрочек. Коронавирус в данном случае относится к таким обстоятельствам.

«Важный факт — необходимо доказать прямую связь между снижением дохода (получением убытка) и кризисом, вызванным коронавирусом», — обратил внимание собеседник издания.