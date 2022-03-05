«Киев относился к жителям ДНР и ЛНР, как к собакам»: Путин объяснил причины спецоперации на Украине

Власти Украины относились к жителям Донбасса, как к бродячим собакам, заявил президент РФ Владимир Путин. По его данным, в этом регионе за восемь лет погибло более 10 тысяч человек.

«Послушайте, люди на Донбассе — это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за это время, более 500 детей убиты или искалечены. Цивилизационный запад пытается этого не замечать. Все эти годы: 8 лет!» — сказал Путин.

Он отметил, что Россия могла бы ввести войска в рамках спецоперации только в Донбасс, но тогда бы киевские власти бесконечно получали поддержку от Запада. Поэтому было решено идти другим путем.

На сегодняшний день, по данным президента, работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена. Операция идет по графику.

«Неонацисты людей не жалеют. Расстреливают даже своих военнослужащих. Мы благодарны добровольцам, которые приходят в наши военкоматы, но их помощь пока не требуется и, я уверен, не потребуется», — сказал Путин.