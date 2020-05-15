Как изменится работа предприятий в столичном регионе? Разбираемся на примере Московского НПЗ

Сейчас в Подмосковье функционирует чуть больше тысячи предприятий — они работают с экстренными заказами, занимаются поставкой сырья, материалов и оборудования для стратегических целей. С 18 мая объем производства расширится. К открытию готовятся еще около восьмисот промышленных предприятий и стройки. Все это будет возможно только при соблюдении правил безопасности в условиях пандемии коронавируса. «360» разобрался, как все должно работать.

Работники обязаны быть в медицинских масках, а также соблюдать дистанцию. Еще одно правило — измерение температуры несколько раз в день. На крупных предприятиях будут также выборочно делать тесты на COVID-19. Проследят за исполнением специальные сотрудники — стюарды.

«Также важно понимать, что в пакет предполагаемого открытия сейчас входят также строительные материалы, стройки, рынки и магазины, занимающиеся этими материалами. Полностью 100% загрузка предприятий начнется не сразу. Мы надеемся на уровень загрузки 60-70% с понедельника в случае принятия решения об открытии промышленности Московской области», — объясняет Вадим Хромов, зампред правительства Московской области.

В Москве промышленные предприятия и стройки уже возобновили работу с 12 мая. Главное условие — соблюдение особых мер. Например, каждые две недели будут тестировать не менее 10% сотрудников, работники должны носить маски и перчатки. Предприятия непрерывного цикла, от которых зависит обеспечение жизнедеятельности всего московского региона, и так не прекращали работу, но к мерам профилактики и безопасности подошли со всей строгостью.

Московский НПЗ уже протестировал 100% своих сотрудников, исследования на COVID-19 продолжатся и далее. Исследования выполнены в сертифицированных Роспотребнадзором лабораториях. Регулярные тесты позволят выявить носителей вируса даже на ранней стадии, то есть тех, кто переносит болезнь бессимптомно.

Источник фото: телеканал «360»

Предприятие работает в непрерывном режиме: МНПЗ снабжает треть рынка московского региона топливом, которым, в том числе, заправляют и машины скорой помощи. При этом на предприятии соблюдаются все необходимые меры безопасности. На проходных — автоматические системы контроля температуры сотрудников. Те, кто работает на производстве, носят маски и перчатки.

«Всего в апреле–мае „Газпром нефть“ протестировала более 110 000 сотрудников и подрядчиков. В мае мы переходим ко второму этапу — выборочному тестированию, которое позволяет создавать, так называемые, чистые вахты на производственных объектах из сотрудников с отрицательным результатом тестирования. Подобное массовое тестирование важно не только для нас, но и для всех регионов, поскольку формирует более полную картину распространения вируса», — рассказал Александр Дыбаль, член правления «Газпром нефти».

Средний и малый бизнес, вероятно, вернутся к работе чуть позже. Все решения местные власти буду принимать поэтапно.