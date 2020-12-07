Как изменился мир рекламы в период пандемии COVID-19?
Изменения в поведении жителей по всему миру коснулись и рекламной сферы. Это отметил PR-директор медиахолдинга MAER Владимир Пенкин.
Такое положительное отношение к действительности перекинулось и на наружную рекламу. Люди с удовольствием видят ее — повысилась запоминаемость рекламы
В связи с этим, по его словам, медиахолдинг MAER решил расширить долю своих рекламных носителей на территории московского региона. Он на 30% увеличил сеть цифровых суперсайтов.
Так, в столичном регионе появилось 20 новых экранов. В следующем году количество таких конструкций увеличится вдвое, отметила директор по развитию медиахолдинга MAER Юлия Яковлева.
«Это отдельно стоящая рекламная конструкция с информационным изображением. К преимуществам конструкции можем отнести возможность трансляции динамичной и статичной картинки, эффективность и, соответственно, гибкое управление контентом», — подчеркнула она.
В следующем году на территории России, по прогнозам мировых агентств, ожидается рост рекламного рынка. В MAER убеждены, что это произойдет из-за вакцинации. Больше людей вернутся к привычному ритму жизни и будут чаще проводить время на улице.