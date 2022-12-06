Общество 06 декабря 2022, 13:15 Как изменилась стоимость проживания в отелях России РИА «Новости»

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Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4300 рублей за ночь. Это почти на 10% больше, чем годом ранее, но при этом ниже официального уровня инфляции. К такому выводу пришли аналитики компании МТС Travel. В исследовании учитывались как публичные цены отелей, так и стоимость фактических бронирований компании «Броневик» в 2021 и 2022 годах.

Цена выросла

Чаще всего путешественники по России бронируют номера в трехзвездочных отелях, где средняя стоимость проживания составляет около 3900 рублей, что на 8% выше. Самый большой рост цен произошел в пятизвездочных гостиницах. За ночь турист стал платить на 21% больше — в среднем 11 тысяч рублей.

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Внутренний туризм

В этом году примерно треть всех бронирований по России пришлись на Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самару и Иркутск.Традиционные Краснодар и Ростов-на-Дону не попали в топ-10 из-за закрытого авиасообщения.

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Если в 2021 году на первую десятку городов приходилось 25%, то в этом — 36%. Рост популярности вышеназванных направлений связан с тем, что россияне все больше предпочитают путешествовать по стране, отдавая предпочтение городам-миллионникам с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса.

Бронирование без проблем

Недавно запущенный российский сервис бронирования отелей предлагает туристам порядка 14 тысяч гостиниц от бюджетных до эксклюзивных по стране, а также несколько сотен отелей Турции.

«Мы рассчитываем, что наша новая платформа повысит удобство путешествий по стране, а также уровень доверия российским сервисам бронирования отелей», — заявил генеральный директор МТС Travel Вадим Мельник ранее при запуске сервиса.

Количество гостиниц и мини-отелей будет увеличиваться, в том числе, за счет зарубежных объектов, а MTC Travel гарантирует заселение всех туристов в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств, отметили в компании.