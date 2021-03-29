Как избежать изъятия единственного жилья? Объяснил адвокат

Доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), адвокат Андрей Некрасов обсудил с ИА Ura.ru сообщение о том, что Центробанк отменил свои рекомендации не изымать у должников их единственное жилье.

Юрист назвал четыре способа, как избежать изъятия единственного жилья. Во-первых, необходимо погасить саму задолженность, поскольку платить нужно в любом случае. Во-вторых, важно идти с банком на переговоры, чтобы договориться о новых сроках выплат.

Кроме того, можно подумать и о рефинансировании кредита. Некрасов заметил, что эта мера является одной из самых эффективных. Также рекомендуется просить реструктуризацию.

«Вот когда идет предложение от должника с учетом того, что банки на самом деле не очень заинтересованы проходить всю эту процедуру изъятия, шансы есть большие, что удастся избежать крайних мер», — добавил экономист Игорь Николаев.

По его мнению, регулятор поторопился с этим решением.

«ЦБ действует здесь так, будто все закончилось. Ничего не закончилось и, может, самое тяжелое еще впереди», — резюмировал собеседник информагентства.