Как избавиться от кризисных и коронавирусных страхов? Объяснил психиатр

«Движение, общение с природой, общение с другими людьми, обсуждение внутренних проблем, страхов с близкими, со специалистами, с психологами», — цитирует специалиста ИА НСН.

Он напомнил, что полезен и спорт, который помогает снимать напряжение через тело. По его словам, хобби также поможет снизить уровень тревожности. Это может быть изучение языков или рисование.