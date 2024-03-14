Общество 14 марта 2024, 12:26 Как искусственный интеллект оберегает сотрудников промышленных компаний Автор фото Кулеш Роман

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На площадке выставки-форума «Россия», проходящей в 75 павильоне ВДНХ, 13 марта прошел День искусственного интеллекта. ИИ — верный спутник человека в повседневной жизни: он помогает оптимизировать производственные процессы, повышает безопасность в городах и спасает жизни людей. В рамках мероприятия посетители выставки могли узнать о главных технологических достижениях страны, познакомиться с передовыми российскими разработками, послушать дискуссии и мастер-классы от экспертов и разработчиков — лидеров рынка.

На пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технологии XXI века» выступил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он рассказал, что треть российский компаний уже используют искусственный интеллект для рабочих задач, а также подчеркнул, что к 2030 году, согласно принятой ранее Стратегии развития ИИ, эта технология должна быть внедрена во всех субъектах России при оказании социальных услуг и в других сферах.

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«Благодаря ИИ и повсеместному развитию технологий становится возможным переход от экономики дефицита к экономике изобилия. Мы всё ждём наступления этого изобилия с помощью ИИ, и он в связке с другими технологиями снизит стоимость практически всех товаров, поскольку затраты на их производство и производство множества благ и услуг, действительно, будут снижаться», — сказал Чернышенко.

Автор фото Кулеш Роман

В России более 2 000 компаний-разработчиков ИИ-решений, которые ежедневно работают над тем, чтобы жизнь людей стала лучше. Одним из лидеров по уровню цифровизации является Мурманская область — с 2021 года регион не раз становился лауреатом федеральных конкурсов в области цифровизации.

«У правительства Мурманской области идет плотное и активное взаимодействие с крупными компаниями, которые работают на нашей территории», — рассказала Мария Гаврилова, заместитель губернатора Мурманской области — министр градостроительства и благоустройства, отвечающая за цифровую трансформацию в регионе. — «В первую очередь, это „Норильский никель“, который активно использует системы искусственного интеллекта. Эти системы помогают охранять безопасность сотрудников и повышать эффективность работы компании. Очень важно, чтобы у северян, работающих на предприятиях, были комфортные и безопасные условия, а северная природа не страдала от негативного воздействия».

Представители Кольской ГМК на стенде региона рассказали о своих разработках подробнее. Одно из крупнейший предприятий Мурманской области внедрило несколько собственных инноваций. Среди них — система видеоаналитики «Рудопоток», которая позволяет контролировать транспортировку руды и показатели качества сырья. Машинное обучение используется при производстве никеля, а компьютерное зрение определяет качество готовой продукции. Еще одно важное внедрение — тепловизионный комплекс «Антинаезд». Это установленный в крупную транспортную технику комплекс контроля слепых зон и экстренного торможения, позволяющий снизить травматизм на территории предприятий.

Автор фото Кулеш Роман

«Наши сотрудники активно вовлечены в разработку систем на основе искусственного интеллекта», — отметил Антон Гаврилов, главный менеджер Департамента по инновациям и цифровым технологиям Кольской ГМК. — «Это крайне важно с точки зрения улучшения промышленной безопасности. Мы стремимся к нулевому травматизму, ведь сотрудники нашей компании — это самый важный ресурс, поэтому мы заботимся об их здоровье. Кроме того, различные модели, представленные на сегодняшней выставке, помогают как контролировать качество нашей продукции для потребителей, так и улучшать экономические показатели за счет того, что мы производим все более качественную продукцию и увеличиваем эффективность процессов».

Президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание применению ИИ в недавнем Послании Федеральному Собранию. Среди поставленных задач — формирование цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, обеспечение роста вычислительных мощностей суперкомпьютеров в 10 раз, дополнительная поддержка компаний, которые производят оборудование для хранения данных и разрабатывают программное обеспечение. Все они будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных», который планируется запустить с 2025 года.