Как голосуют по поправкам к Конституции в регионах России. Карта онлайн

25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. «360» собирает актуальные данные о явке и предварительных результатах.

Явка на голосовании в регионах России:

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день — основной, его объявили выходным. С 25 по 30 июня расписание работы избирательных участков нужно уточнять, 1 июля все они будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

На голосование вынесены 206 поправок, которые касаются распределения функций власти, приоритетов развития страны, социальной политики, спорта, гражданского общества, образования, требований к чиновникам и президенту.

В бюллетене задается один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» На него можно ответить либо утвердительно, либо отрицательно. Несмотря на то, что депутаты уже приняли законопроект о поправках, а Конституционный суд их одобрил, они вступят в силу только в случае положительного решения на общероссийском голосовании.