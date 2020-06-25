Салют Победы отгремел по всей России. Как это было

Фейерверки в честь 75-летия Великой Победы озарили небо над Россией. В Екатеринбурге, на Сахалине, в Москве, и в других российских городах после военного парада провели праздничный салют. Как это было — в материале «360».

Сахалин

После проведения парада Победы в Южно-Сахалинске военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели праздничный салют. Для фейерверка были использованы 122-миллиметровые орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «Камаз».

Они дали три десятка залпов в честь юбилея Великой Победы.

В мероприятии задействовали более 30 военнослужащих. Праздничный салют произведен на площади Победы, пишет сайт телеканала «Звезда».

Екатеринбург

Разноцветные залпы раскрасили небо над Екатеринбургом. Жители города публиковали кадры празничного салюта в социальных сетях.

Волгоград

Салют в честь Великой Победы прогремел и в небе над Мамаевым курганом в Волгограде.

Видео/Фото: РИА «Новости»

Сегодня в 21:00 по местному времени на Мамаевом кургане начался грандиозный концерт с участием таких звезд как Юрий Башмет, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков и других артистов.

Ростов-на-Дону

Грандиозный фейерверк смогли наблюдать жители Ростова-на-Дону. В праздничном салюте было использовано 500 фейерверков различного типа.

Самара

Салют в честь 75-летия Великой Победы отгремел и в небе над Самарой. пользователи делятся впечатляющими кадрами праздничного фейерверка в социальных сетях.

Москва

Праздничный салют по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустили в Москве на Лужнецкой набережной. Фейерверк начался в 23:00 по столичному времени.

Для запуска салюта использовали 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, также шумовой эффект поддержали 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны, передавало РИА «Новости» сообщение мэрии.

Праздничный салют в Москве завершился цветами флага России — огромной стеной из белых, синих и красных залпов.

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Парады в честь 75-летия Великой Победы прошли сегодня в 28 городах России. Начались торжественные шествия в Петропавловске-Камчатском, а завершились в Калининграде. Праздничная эстафета растянулась более чем на десять часов. «360» рассказал, как все прошло.