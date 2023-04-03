Общество 03 апреля 2023, 09:00 Как ее сестра стала надеждой в Acıbadem Предоставлено клиникой ACIBADEM

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Сначала Нада почувствовала сильную усталость с обычными симптомами простуды. После обследования и сдачи анализов она узнала, что у нее агрессивный тип лейкемии. В поиске лечения она узнала, что ей нужна пересадка костного мозга в сети клиник Acıbadem. Профессор доктор Сирет Ратип, специалист по гематологии, провел аллогенную трансплантацию костного мозга Наде от ее сестры и сопровождал в процессе лечения.

Диагностика лейкемии с гриппоподобными симптомами

Лейкемия — это заболевание, при котором быстрое размножение клеток вторгается в необходимые жизненные пространства других здоровых клеток в костном мозге, вызывая у пациента чувство вялости, усталости и истощения, может ощущаться как гриппоподобный симптом, поскольку иммунная система снижается.

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Лейкемию можно заподозрить, если выявить аномальное увеличение числа форменных элементов крови. Диагноз и тип лейкемии определяются аномальными клетками (бластами). Острые лейкозы делят на миелоидные или лимфоцитарные. Так как «миелоидные клетки» Нады быстро и бесконтрольно размножались, ей поставили диагноз «острый миелоидный лейкоз».

Предоставлено клиникой ACIBADEM Предоставлено клиникой ACIBADEM Предоставлено клиникой ACIBADEM Предоставлено клиникой ACIBADEM Предоставлено клиникой ACIBADEM

Моя сестра — мой герой!

Важным моментом в лечении является определение подтипа лейкоза, т. к. от этого зависит метод лечения: химиотерапия, иммунотерапия, лучевая терапия и трансплантация костного мозга.

Профессор Сирет Ратип уверен, что трансплантация костного мозга является одним из наиболее эффективных методов лечения больных лейкемией, когда используется собственный здоровый костный мозг пациента (аутологичная трансплантация) или брата, сестры, близкого родственника или донорские (алогенные).

Перед этой процедурой пациенту назначают высокие дозы химиотерапии и лучевой терапии для полного уничтожения пораженного костного мозга. После этого вводят кроветворные стволовые клетки с целью регенерации здорового костного мозга.

Костный мозг сестры Нады был полностью совместим, и через 45 дней ее выписали в добром здравии после аллогенной трансплантации.

Предоставлено клиникой ACIBADEM

Проблема с поиском донора

Профессор Ратип подчеркивает: «Сегодня почти каждый пациент может получить донора или нескольких доноров из банков. Единственная проблема заключается в том, что на их поиск уходит время, в среднем до четырех месяцев».

Профессор Ратип также говорит, что трансплантацию можно сделать от полусовместимого брата или сестры или от здорового родителя, сына или дочери. Поэтому, в отличие от трансплантации совместимых неродственных доноров, при гаплоидентичной трансплантации очень легко найти донора.

Острые миелоидные лейкозы представляют собой заболевания со сложными этапами диагностики и лечения, но в свете появления новых методов наблюдается снижение показателей смертности и увеличение показателей выживаемости.

Acıbadem продолжает лечить многих пациентов с лейкемией, таких как Нада, благодаря мощной медицинской технологической инфраструктуре и опытному персоналу врачей. Он открывает свои двери для каждого пациента со всего мира, позволяя им чувствовать себя как дома. Предлагая медицинские услуги мирового класса, Acıbadem заботится об удовлетворенности пациентов.

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