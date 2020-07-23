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    23 июля 2020, 16:29

    Как дельфинарий в Петербурге пережил самоизоляцию? Рассказ сотрудницы

    Дарья Морозова

    Сегодня Всемирный день китов и дельфинов. В дельфинарии Санкт-Петербурга рассказали, как проходила самоизоляция. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Тренер петербургского дельфинария Юлия Лебедева рассказала, что пережить это время заведению помогли неравнодушные люди. Благодаря им, удалось сохранить всех животных и никто не голодал.

    «Мы обратились за помощью к государству, и очень на нее надеемся, однако уже получили поддержку от неравнодушных граждан. Именно благодаря их денежным переводам вопрос о сокращении числа животных уже не стоит. Надеемся отблагодарить всех после полноценного восстановления работы», — рассказала Лебедева.

    Также она уточнила, что проводить представления пока нельзя, но есть большой спрос на индивидуальные программы, во время которых можно пообщаться с животными. Женщина рассказала, что во время самоизоляции обитатели дельфинария много тренировались и готовы удивить зрителей новыми шоу после полного снятия ограничений.

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