Как дельфинарий в Петербурге пережил самоизоляцию? Рассказ сотрудницы

Тренер петербургского дельфинария Юлия Лебедева рассказала, что пережить это время заведению помогли неравнодушные люди. Благодаря им, удалось сохранить всех животных и никто не голодал.

«Мы обратились за помощью к государству, и очень на нее надеемся, однако уже получили поддержку от неравнодушных граждан. Именно благодаря их денежным переводам вопрос о сокращении числа животных уже не стоит. Надеемся отблагодарить всех после полноценного восстановления работы», — рассказала Лебедева.

Также она уточнила, что проводить представления пока нельзя, но есть большой спрос на индивидуальные программы, во время которых можно пообщаться с животными. Женщина рассказала, что во время самоизоляции обитатели дельфинария много тренировались и готовы удивить зрителей новыми шоу после полного снятия ограничений.