Как делают знаменитую «Кока-Колу»? Ответ можно узнать благодаря акции «Открой#Моспром»

Как делают «Кока-Колу»? Рецепт известной на весь мир газировки производители уже больше 100 лет держат в секрете. Но вот компания решила им поделиться. И приглашает к себе на экскурсию в рамках акции «Открой#Моспром».

720 тысяч бутылок в сутки сходит с автоматизированной ленты. А еще — больше 200 тысяч банок. Если поделить на всех жителей столицы, получается, по стакану «Кока-Колы» в день на каждого. Так компания производит знаменитую на весь мир газировку в Москве. Этот завод немногим младше старейшего «Макдоналдса» на Пушкинской площади. С серебряным юбилеем поздравляют не только поклонники и конкуренты, но и правительство Москвы.

«Хочу вручить благодарственное письмо вашему коллективу. Очень надеемся, что продолжите работу на территории нашего города и будете дальше развивать производство», — отметил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям.

Среди гостей и горожане. Сегодня им можно пройти в корпуса, куда в обычные дни посторонним вход запрещен. Цех — это стерильная зона, где не пройдет ни один микроб. Чтобы увидеть, как разливают напитки по бутылкам и банкам, приходится облачаться в специальные костюмы. Эта экскурсия стала возможной благодаря проекту правительства Москвы «Открой#Моспром».

«С каждым разом все большее количество предприятий соглашаются принимать участие, многие сами выходят с инициативой принять участие в этой программе, расширяют количество слотов, количество участников, которое они в рамках этой программы готовы принять. Предприятие показывает свою культуру производства, предприятие показывает и то качество, и то свое хорошее отношение к той продукции, которую оно выпускает. Ну и, безусловно, популяризация производственных профессий. Она важна для поиска высококвалифицированных сотрудников», — добавил Владимир Ефимов.

Более 20 крупнейших компаний открывает свои двери третий раз в этом году. На экскурсиях раскроют секреты изготовления автомобилей, конфет, мебели и даже двигателей военной авиации. Можно узнать, например, что на производство одного литра всеми любимой газировки уходит почти два литра воды. Кстати, вкус Кока-Колы одинаковый — что в Америке, что в Индии, что в России.

«Мы находимся на участке упаковки вторичной. Уже продукция налита по бутылкам, укупорена, здесь наносится этикетка, бутылки формируются в групповые упаковки и далее отправляются на политаймеры, где формируются в паллеты с готовой продукцией», — рассказал Михаил Авдеев, менеджер производства ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия».

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На заводах и фабриках ждут новых специалистов. Главное, уверены в правительстве Москвы, — заинтересовать техническими профессиями молодежь. Даже самых отъявленных гуманитариев.

В этот раз организаторы ожидают более двух тысяч гостей на московских заводах и фабриках. Акция «Открой#Моспром» продлится до воскресенья, 29 сентября. Все экскурсии бесплатные. Правда, понадобится предварительная регистрация. Ведь количество мест ограничено.