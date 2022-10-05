Россиянам рассказали, как узнавать о доступных мерах поддержки сразу после изменения жизненных обстоятельств | 360°

Общество 05 октября 2022, 14:06 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянам рассказали, как узнавать о доступных мерах поддержки сразу после изменения жизненных обстоятельств «Госуслуги» позволят россиянам оперативно получать данные о мерах поддержки

Читать 360tv в

На «Госуслугах» появилась возможность проактивного информирования о мерах поддержки. Пользователи смогут получить информацию в своем личном кабинете сразу после изменения жизненных обстоятельств и без всякого запроса.

Чтобы оформить проактивное информирование, нужно открыть портал «Госуслуги», зайти в личный кабинет и перейти в раздел «Документы» (в верхнем меню слева от имени). В вертикальном меню слева следует выбрать раздел «Льготы и выплаты». В блоке «Меры социальной поддержки» нужно нажать «Запросить». У тех, кто уже подавал общее согласие на обработку данных, поиск доступных мер поддержки начнется автоматически. В противном случае откроется страница с согласием — нужно прочитать его и нажать «Разрешить», а затем — «Подписаться».

Реклама

На данный момент проактивное информирование доступно при рождении ребенка, достижении пенсионного возраста и установлении инвалидности. В дальнейшем перечень событий будет расширяться.

Реклама

0 0 0 0 0 0