Россиянам рассказали, как узнавать о доступных мерах поддержки сразу после изменения жизненных обстоятельств | 360°

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Россиянам рассказали, как узнавать о доступных мерах поддержки сразу после изменения жизненных обстоятельств

«Госуслуги» позволят россиянам оперативно получать данные о мерах поддержки

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На «Госуслугах» появилась возможность проактивного информирования о мерах поддержки. Пользователи смогут получить информацию в своем личном кабинете сразу после изменения жизненных обстоятельств и без всякого запроса.

Чтобы оформить проактивное информирование, нужно открыть портал «Госуслуги», зайти в личный кабинет и перейти в раздел «Документы» (в верхнем меню слева от имени). В вертикальном меню слева следует выбрать раздел «Льготы и выплаты». В блоке «Меры социальной поддержки» нужно нажать «Запросить». У тех, кто уже подавал общее согласие на обработку данных, поиск доступных мер поддержки начнется автоматически. В противном случае откроется страница с согласием — нужно прочитать его и нажать «Разрешить», а затем — «Подписаться».

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На данный момент проактивное информирование доступно при рождении ребенка, достижении пенсионного возраста и установлении инвалидности. В дальнейшем перечень событий будет расширяться.

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Госуслуги

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