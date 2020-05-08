«Как будто под водой»: переболевший COVID-19 москвич рассказал об ощущениях на ИВЛ

Человек на искусственной вентиляции легких ощущает себя словно под водой. Общаться с врачами можно только жестами или при помощи записок, а лежать приходится большую часть времени на животе.

Москвич Денис Пономарев рассказал в беседе с сайтом RT о том, как чувствовал себя на аппарате ИВЛ. Мужчина переболел COVID-19. От коронавируса и двух разновидностей пневмоний 35-летний житель столицы лечился почти два месяца.

Пономарев прошел три стационара, и к ИВЛ его подключили в последнем: выяснилось, что «легких не хватает» для эффективного продолжения лечения. У мужчины обнаружили эффект «матового стекла», потемнение и «другие негативные процессы».

«Это было довольно необычное ощущение. Я как будто находился под водой», — поделился воспоминаниями москвич.

Денис добавил, что изо рта у него «торчала куча трубок», а дыхание совсем не зависело от действий мужчины. Это-то и было самым странным.

«Я чувствовал, что за меня дышит машина. Но ее наличие меня и обнадеживало — значит, есть шанс на помощь», — рассказал вылечившийся от COVID-19.

Общение с медицинским персоналом, отметил Пономарев, было через жесты. Кроме того, мужчина писал врачам записки от руки. На это уходило много сил. Привыкать пришлось к трубкам, к самому аппарату и к тому, что нужно переворачиваться и лежать на животе.

Врачи диагностировали Пономареву внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию. Выздоровел он частично.

В Москве, по последним данным, выявлено 92 676 больных с COVID-19. Причем за последние сутки их стало больше на 6703. Выздоровели 9227 пациентов, скончались — 905.

Всего в России зафиксировано 177 160 заболевших. Активность распространения вируса, считают в Минздраве, сохранится до июня.