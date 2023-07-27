Эксклюзив 27 июля 2023, 10:35 «Как будто ничего и не было». Мать пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика — о состоянии ребенка «360»: мать пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика рассказала, почему он был без одежды

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Потерявшегося четырехлетнего мальчика из Дзун-Хемчикского района Республики Тыва нашли в двух с половиной километрах от села Хайыракан. У ребенка было переохлаждение, а на теле — укусы от комаров. Мать Айдасай в беседе с «360» рассказала, что сейчас сын в порядке.

«Да нормально, обычное состояние. Ссадины есть. И еще от укусов комаров есть следы», — поделилась она.

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Во время поисков сначала нашли одежду ребенка. Женщина объяснила, что мальчик не очень любит новые вещи, поэтому часто их снимает. Вот и в тот раз он оставил их. Почему и куда ушел — сын матери не рассказывает.

«Он мало разговаривает», — пояснила Айдасай.

Нашли ребенка волонтеры возле водоема, примерно в двух с половиной или трех километрах от дома. Поиски велись с помощью беспилотника и тепловизора.

«У него обычное состояние, как будто ничего не было», — отметила родительница.

Айдасай добавила, что будет разговаривать с ребенком на тем того, что одному куда-то ухать нельзя. Она надеется, что больше подобного не повториться.

Четырехлетний мальчик ушел из двора частного дома в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района. Позже на берегу ручья нашли вещи пропавшего ребенка: штаны и резиновый шлепанец, писали СМИ. Больше суток около 400 человек искали пропавшего.