Как бороться с банковскими мошенниками? Объяснил омбудсмен

Финансовый омбудсмен Павел Медведев посоветовал банковским клиентам хранить договора, которые они заключили в начале отношений с денежно-кредитной организацией. Специалиста процитировала радиостанция «Говорит Москва».

«Когда вы заключили с банком какой-нибудь договор, банк вам выдает карточку, где написан телефон. Этот телефон — для вас верная защита, не теряйте его. Другого способа придумать невозможно», — подчеркнул Медведев.

Аналитик Алексей Коренев рассказал, какие эмоции обычно стараются вызвать у потенциальной жертвы банковские мошенники. Это страх или жадность.

«Не надо поддаваться на достаточно грамотные, кстати, уговоры сообщить код, из-за того, что якобы сейчас у вас со счетом происходят сомнительные операции. Не нужно жадничать, если вам позвонят и скажут, что вам начисляют пять тысяч в рамках социальной помощи», — порекомендовал эксперт.