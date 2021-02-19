Как бороться с алкоголизмом в России, рассказал нарколог

Увеличение цен на алкоголь и ограничение времени его продажи могут побороть алкоголизм в России. Такого мнения придерживается главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Он рассказал РБК, что четыре меры могут решить проблему алкоголизма в стране.

Нарколог считает, что меры по ограничению времени продажи алкоголя, которые ввели в Забайкальском крае, правильными.

«Никто не говорит о „сухом законе“, но дополнительно регулировать продажу крепкого алкоголя было бы хорошо для страны», — сказал специалист.

Подобная мера уже практикуются в Татарстане, где нельзя купить алкоголь с десяти вечера до десяти утра. Также ограничение на время продажи вводилось в апреле 2020 года Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях.

Снижение уровня спиртного поможет, по мнению Брюна, повышение возраста продажи алкоголя до 21 года. Спиртное, по его мнению, должно продаваться только в специализированных супермаркетах.

Снизить количество больных алкоголизмом в будущем поможет увеличение стоимости продукта. Цена на спиртные напитки не должна быть слишком доступной.

Брюн отметил, что если бы муниципальные власти ввели эти ограничения, то положительные результаты не заставили бы себя ждать.

В среду, 17 февраля, власти Забайкальского края сократили продажу алкоголя в розничных магазинах на два часа. Теперь спиртные напитки в регионе можно приобрести с 23:00 до 10:00, а не до 08:00, как это было раньше.