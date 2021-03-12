Как бизнес может помочь студентам? Объяснил омбудсмен в сфере образования

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский объяснил, как бизнес может помочь молодым специалистам после окончания вуза. Общественника процитировало ИА НСН.

Для формирования интереса бизнеса к студентам Володарский предложил использовать электронное портфолио.

«В рамках электронного портфолио достижений человека мы предложили создание электронного кошелька, куда бизнес мог бы класть деньги, инвестировать в человека с гарантией того, что студент в будущем поступает на работу в то предприятие, которое инвестирует в студента», — обратил внимание омбудсмен.

По его словам, когда подобная схема заработает, то у бизнеса появится возможность вернуть часть средств, вложенных в специалиста.