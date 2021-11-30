Как банки портят кредитные истории: россияне жалуются на незаконные запросы в БКИ

Банки в России стали портить кредитные истории своих клиентов, а иногда даже тех, кто ни разу не обращался в конкретную финансовую организацию. Россияне стали жаловаться на то, что в Бюро кредитных историй поступают запросы, разрешения на которые они не давали. Такие запросы могут отразиться на условиях выдачи нового займа или даже полностью привести к отказу в выдаче кредита.

Запросы кредитной истории из банков по закону поступают только при наличии согласия от самого клиента. Например, когда он обращается на кредитом и банку нужно проверить, насколько гражданин платежеспособен. Однако если проверить саму КИ, иногда оказывается, что там есть запросы, о которых россиянин даже не в курсе.

В Центробанке сообщили «Известиям», что с января по октябрь получили более 800 таких жалоб. Эксперты же уверены, что случаев в разы больше: большинство просто не проверяют свою КИ, а многие не обращают на это никакого внимания или не знают, куда пожаловаться.

Юлия из Уфы решила бороться с незаконными запросами и обратилась сначала в Центробанк. После ответа она планирует подать жалобу в Роскомнадзор, а затем и в суд за компенсацией.

«Я не клиент этого банка и ранее им не была, и соответственно согласия на получение сведений из БКИ тоже не давала. То есть, у них не было законных оснований запрашивать мою историю, а бюро предоставлять их жалоба в ЦБ подана 4 ноября, срок рассмотрения составляет месяц. Банк нарушил законы о кредитных историях и персональных данных, а его заявления о произошедших технических ошибках — неправда, так как подобная практика у них носит массовый характер», — сообщила Юлия.

Такое сообщение далеко не единственное. Эксперты добавляют, что если факт нарушения будет доказан, то банку грозит штраф в размере всего 30-50 тысяч рублей. Сумма для крупной организации совершенно неощутимая. Специалисты считают, что единственный выход — актуализировать законодательство, поскольку указанные суммы были прописаны еще в 2007 году.