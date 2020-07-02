Кайтсерферы «выгнали» нерп с насиженных мест в Финском заливе

«Замечательный вид спорта (кайтсерфинг — прим. ред.), но проблема была в том, что они находятся на минимальном расстоянии от наших редких животных. Обессиленные животные на время проведения этих мероприятий ушли из этих мест», — обратил внимание Алексеев.

В свою очередь генеральный директор Центра экспертиз ЭКОМ, кандидат биологических наук Александр Карпов также подтвердил, что кайтсерферы выгоняют нерп с насиженных мест.

По его словам, количество мест в Финском заливе и на Ладоге, где нерпы могут спокойно находиться, ограничено. Он напомнил, что из-за отсутствия льда этой зимой им было сложно размножаться.

«В весенне-летний период детеныши нерп еще очень маленькие и им нужно учиться плавать, жить самостоятельно. Когда кайтсерферы гоняют их туда-сюда, это ухудшает выживаемость вида. А нерпы и так под угрозой!» — заметил собеседник издания.