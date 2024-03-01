Общество 01 марта 2024, 09:19 Кафе в Белгороде проверят после стриптиз-вечеринки Белгородская полиция проводит проверку кафе в Валуйках после стриптиз-вечеринки РИА «Новости»

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Полицейские в Белгородской области начали проверку в кафе, где на 23 Февраля прошла стриптиз-вечеринка. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

«По данному факту сотрудники полиции проводят проверку», — отметили в главке.

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Представитель кафе отметила, что для проведения запланированного шоу в кафе пригласили девушек для стриптиз-программы. Гости остались довольны выступлением, но появились проблемы с полицией и администрацией.

«Все прошло хорошо, позитивно, люди остались рады. Не понимаю, почему сейчас происходит все это. Мы плохого никому не сделали, все оформили официально. Все радовались, улыбались и благодарили», — рассказала она.

Женщина также добавила, что кафе принимало участие в благотворительных мероприятиях и помогало волонтерам в помощи военнослужащим.

«Передавали одежду, кормили ребят, занимались волонтерством. А теперь вот такой негатив», — добавила представитель кафе.

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