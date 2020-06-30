Кафе, рестораны и турбазы открыли в Самарской области
Ограничения частично сняли в Самарской области: кафе, рестораны и турбазы решили открыть. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Азарова.
Также с середины июля начнется отдых в детских оздоровительных лагерях. «Это стало возможным благодаря самоотверженному труду медицинских работников и полной мобилизации санитарных служб, продуманным решениям, которые мы принимали вместе с людьми», — рассказал Азаров. Также он похвалил местных жителей за ответственное отношение к своему здоровью.