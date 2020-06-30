Кафе, рестораны и турбазы открыли в Самарской области

Также с середины июля начнется отдых в детских оздоровительных лагерях. «Это стало возможным благодаря самоотверженному труду медицинских работников и полной мобилизации санитарных служб, продуманным решениям, которые мы принимали вместе с людьми», — рассказал Азаров. Также он похвалил местных жителей за ответственное отношение к своему здоровью.