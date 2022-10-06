Общество 06 октября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

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Viber Кафе Моргенштерна оштрафовали на миллионы из-за работы нелегальных мигрантов — СМИ РЕН ТВ: принадлежащую Моргенштерну ООО Kaif оштрафовали на шесть миллионов рублей РИА «Новости»

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Принадлежащее рэперу Моргенштерну* (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) ООО Kaif оштрафовали на несколько миллионов рублей, сообщил источник телеканала РЕН ТВ. По его информации, в заведении общепита исполнителя работали нелегальные мигранты.

По данным издания, организации выписали шесть административных штрафов на общую сумму в шесть миллионов рублей. Причиной санкций стала незаконная работа мигрантов в заведении артиста.

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В середине сентября Тверской районный суд Москвы приостановил работу ресторана Моргенштерна* на 90 суток. Причиной стали нарушения санитарных норм. Управляющего точкой общепита признали виновным по двум статьям КоАП.

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В мае суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипе на песни «Новая Волна», El Problema и Yung Hefner. Для установления вины исполнителя в рамках судебного заседания экспертную оценку текстам рэпера дали ботаник и лингвист. Артист на слушание не явился.

* Алишер Моргенштерн по решению Минюста России вошел в список иностранных агентов.

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