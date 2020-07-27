Кафе и рестораны возобновили работу в Калмыкии

Отмечается, что решение было принято, несмотря на продление режима ограничительных мер по COVID-19 на две недели, информирует сайт RT.

Как пояснил главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев, профилактические меры смягчат в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе.