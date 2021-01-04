Кафе и рестораны Петербурга возобновят работу 4 января

В Санкт-Петербурге с 4 января возобновится работа кафе, баров, столовых и ресторанов. С 30 декабря общепит был закрыт в рамках ковидных ограничений.

С 4 по 31 января сохраняется запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. Они могут принимать посетителей с 6:00 до 23:00.

Закрытыми останутся фудкорты и фудплейсы в торговых центрах. При этом сами ТРК работают.

Ограничения по COVID-19 не касаются производственных столовых, доставки еды и обслуживания навынос, а также работы кафе на вокзалах, заправках и в аэропорту, уточнили в администрации города.

По 10 января включительно в городе не работают театры, музеи, запрещены концерты, а также любые другие мероприятия с численностью более 50 человек. Кроме того, под запрет попали автобусные перевозки туристов.

По последним данным, в Петербурге за сутки зарегистрированы 3,7 тысячи новых случаев коронавируса — это лишь на сотню меньше, чем в Москве. От COVID-19 в северной столице за день умерли 7,9 тысячи пациентов, в Москве — 11,4 тысячи. Лечение от вируса в Петербурге проходят 92 тысячи человек, в Москве — 167 тысяч.