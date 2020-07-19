Кафе и рестораны будут работать по новым правилам

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов. Они начнут действовать вместо старых, которые ввели более 20 лет назад.

Старые правила, которые уже не актуальны, попали под «регуляторную гильотину». Текст новых норм опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новые правила регулируют отношения между потребителем и предприятием общественного питания. Они начнут действовать 1 января 2021 года — именно тогда утратят силу прошлые правила, которые приняли еще в августе 1997-го.

В документе появились поправки, актуальные для современного времени. Например, там прописано, что клиент может оформить предзаказ через интернет, по телефону или используя другие средства связи.

Кроме того, новые правила запрещают кафе, барам и ресторанам выполнять платные услуги без ведома потребителя и вносить их в счет. Нельзя также включать в заказ расходы, которые не относятся к стоимости заказанного клиентом продукта, — чаевые, комиссии, доплаты и т. д. Если такие расходы все-таки включили в счет, клиент может потребовать вернуть ему уплаченные средства.

Контролировать соблюдение новых правил будет Роспотребнадзор. Работа над «регуляторной гильотиной» началась в 2019 году. Этот процесс предусматривает отмену устаревших требований, которые предъявляют к бизнесу, а также избавление от повторяющихся актов. 1 января 2020 года в рамках «гильотины» перестали действовать уже почти пять тысяч нормативных правовых актов.