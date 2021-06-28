Кафе и ресторанам в Москве рекомендовали закрыть летние веранды во время непогоды

В Москве 28 июня ожидается ливень, в этот день выпадет до 70% месячной нормы осадков. Власти рекомендовали кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за надвигающейся непогоды.

Все конструкции летних веранд попросили закрепить. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент торговли и услуг Москвы.

Синоптики сообщили, что в понедельник, 28 июня, в столице выпадет до 70% месячной нормы осадков. Наиболее интенсивный дождь ожидается с 15:00 до 21:00. Ливень будет сопровождаться ветром, порывы которого будут достигать 21–26 метров в секунду. Местами в столице возможен град до трех-шести сантиметров.

Ливень и сильный ветер также ожидаются в Московской области. Порывы ветра в регионе могут достигать 25 метров в секунду. Однако температура воздуха будет стоять на отметке +30…+32 градуса.

В Москве с 28 июня вход в кафе и рестораны доступен только владельцам QR-кода, в котором отражается информация о вакцинации. Для летних веранд ограничение отложили, до 12 июля перекусить на них можно без отметки о прививке.