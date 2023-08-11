11 августа 2023, 11:30
Кафе и ресторанам в Москве порекомендовали закрыть веранды из-за грозы
Московским ресторанам порекомендовали закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды
Кафе и ресторанам Москвы 11 августа рекомендовали закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.
По информации ведомства, в городе будет сильный ливень, гроза и ветер до 15 метров в секунду. Кафе и ресторанам посоветовали убрать зонты и укрепить конструкции.
Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации.
департамент торговли и услуг Москвы
Ранее москвичам рассказали о том, что рабочая неделя в столице завершится знойной и дождливой погодой.
Рестораны
Москва 2023
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