Общество 11 августа 2023, 11:30 Кафе и ресторанам в Москве порекомендовали закрыть веранды из-за грозы Московским ресторанам порекомендовали закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды РИА «Новости»

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Кафе и ресторанам Москвы 11 августа рекомендовали закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

По информации ведомства, в городе будет сильный ливень, гроза и ветер до 15 метров в секунду. Кафе и ресторанам посоветовали убрать зонты и укрепить конструкции.

Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. департамент торговли и услуг Москвы

Ранее москвичам рассказали о том, что рабочая неделя в столице завершится знойной и дождливой погодой.