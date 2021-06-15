Кафе Gucci в Москве опечатали из-за нарушения антиковидных правил

В Москве сотрудники Роспотребнадзора опечатали ресторан Gucci Shop & Bar на Патриарших прудах после того, как в заведении были выявлены нарушения мер по профилактике рисков коронавируса. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Олеся Суюсанова сообщила, что в кафе Gucci на Малой Бронной, дом 28 посетители находились без масок и перчаток, не соблюдалась социальная дистанция, внутри отсутствовала разметка, а на входе не проводилась термометрия. Она указала, что все это ведет к росту заболеваемости ковидом. Поэтому по решению суда кафе опечатали. А на владельцем завели административное дело.

За нарушения антиковидных правил заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Нарушения в кафе были выявлены в ходе проверки, которую 10 июня провели сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией.

Некоторые посетители кафе ранее начали перепродавать модные стаканчики Gucci. В самом заведении стаканчик с кофе стоил 300 рублей, а на Avito их цена доходила до 15 тысяч рублей.