Кафе Gucci на Патриарших прудах пригрозили закрыть за нарушение антиковидных правил

Кафе Gucci Shop & Bar на Патриарших прудах грозит штраф или закрытие на 90 суток за нарушение мер против распространения коронавируса. Многочисленные нарушения в заведении выявили во время проверки.

О санкциях для кофейни рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Михайлов. По его словам, претензии есть и к работе других ресторанов на Патриарших прудах, сообщил ТАСС.

Из 20 проверенных заведений нарушения нашли в шести. В Gucci Shop & Bar толпились очереди. Игнорировали социальную дистанцию в Pinch и «№13».

«Представители администрации кафе и ресторанов были вызваны в инспекцию для составления протокола», — добавил Михайлов.

Заведениям придется платить штраф до 300 тысяч рублей или закрыться на 90 суток. Размер штрафа может вырасти до миллиона, если будет установлено, что кто-то из посетителей заразился коронавирусом в ресторане или кафе-нарушителе.

После длинных майских праздников в Москве начали фиксировать рост новых случаев коронавируса. За минувшие сутки было выявлено 5245 заболевших. Власти не планируют вводить локдаун, но просят соблюдать меры профилактики и делать прививки.