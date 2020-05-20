Кафе для осужденных открыли в исправительной колонии Башкортостана. У него свой особый стиль

В исправительной колонии № 9, которая находится в Уфе, открыли кафе для осужденных. Заведение получило название «Хуторок» — его оформили в казачьем стиле.

Открытие кафе проходило в торжественной обстановке. Начальник исправительной колонии Денис Даньшин перерезал красную ленточку, а затем попробовал свежеиспеченный каравай. После завершения церемонии в заведении состоялся праздничный обед в честь начала работы.

Представитель УФСИН России по Республике Башкортостан рассказал «360», почему для кафе выбрали именно такое название.

«Оформлено все просто, по-деревенски. Хутор — это же деревня, село. Почему именно „Хуторок“ — назвали по-белорусски, с белорусскими мотивами, там в меню часть блюд из белорусской кухни», — пояснил он.

Собеседник отметил, что заключенным не хватает именно такого, домашнего уюта — места, где они могли бы чувствовать себя, как у бабушки в деревне.

Идея не совсем новая — у нас в ряде учреждений такие кафе открыты. Просто где-то работают обычные кафе, без каких-либо стилизаций. Здесь руководство учреждения решило открыть его в таком стиле представитель УФСИН России по Республике Башкортостан.

Источник фото: Пресс-служба ИК-9 УФСИН России по Республике Башкортостан

В кафе можно купить разнообразные и недорогие блюда. В их числе — борщ, вкусные вареники, пирожки с разной начинкой, салаты и многое другое. Меню непостоянное — оно будет меняться с сохранением акцента на славянскую кухню. Блюда будут готовить из продуктов собственного производства — именно за счет этого цены на блюда такие демократичные.

Осужденные могут посещать кафе в установленное графиком время. Купленные блюда они должны оплачивать за свой счет. Кроме того, отбывающие наказание в исправительной колонии могут отпраздновать в кафе свой день рождения. Праздничное меню можно будет выбирать, именинники смогут заказать даже торт. Когда завершится пандемия коронавируса и в колониях вновь разрешат посещения, заключенные смогут встречаться там со своими родственниками.