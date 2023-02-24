Общество 24 февраля 2023, 18:53 Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики Telegram

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Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание Героя Чечни за номером 1. Об этом сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

«Многоуважаемый Рамзан Ахматович <…>, от имени депутатов парламента Чеченской Республики и от себя лично от всей души поздравляю вас с присвоением <…> высшего звания республики — Герой Чеченской Республики за номером 1», — написал он.

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Даудов отметил, что заслуги Кадырова перед Чечней невозможно переоценить. Он подчеркнул, что политик проявил себя в качестве надежного соратника, грамотного командира, мужественного и самоотверженного защитника интересов чеченского народа.

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Благодаря деятельности Кадырова, продолжил Даудов, в регионе полностью покончено с международным терроризмом и налажена мирная жизнь.

Он также высоко оценил вклад Кадырова в формирование новых чеченских подразделений в составе Министерства обороны России.

Ранее Кадыров заявил, что после завершения государственной службы планирует создать частную военную компанию.