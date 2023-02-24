24 февраля 2023, 18:53
Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание Героя Чечни за номером 1. Об этом сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Telegram-канале.
«Многоуважаемый Рамзан Ахматович <…>, от имени депутатов парламента Чеченской Республики и от себя лично от всей души поздравляю вас с присвоением <…> высшего звания республики — Герой Чеченской Республики за номером 1», — написал он.
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Даудов отметил, что заслуги Кадырова перед Чечней невозможно переоценить. Он подчеркнул, что политик проявил себя в качестве надежного соратника, грамотного командира, мужественного и самоотверженного защитника интересов чеченского народа.
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Благодаря деятельности Кадырова, продолжил Даудов, в регионе полностью покончено с международным терроризмом и налажена мирная жизнь."Как преданный единомышленник Верховного главнокомандующего <…> и боевой генерал сегодня вы вносите большой вклад в выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса», — заявил Даудов.
Он также высоко оценил вклад Кадырова в формирование новых чеченских подразделений в составе Министерства обороны России.
Ранее Кадыров заявил, что после завершения государственной службы планирует создать частную военную компанию.
Награды
Рамзан Кадыров
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