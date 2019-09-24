  • Кадыров запретит электронные сигареты

    24 сентября 2019, 23:09

    Кирилл Фролов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен полностью запретить в республике электронные сигареты. Об этом он заявил на совещании с чиновниками, говорится на странице Кадырова во «ВКонтакте».
    Кадыров запретит электронные сигареты

    Врачи показали, как вейпы действуют на легкие. Фото

    Подробнее

    «Мы намерены ввести полный запрет на ввоз и распространение электронных сигарет. Уверен, что данную инициативу поддержит и парламент», — сказано в сообщении.

    Кадыров выразил убеждение, что «вейпы представляют угрозу здоровью населения».

    Он также отметил, что многие страны уже ввели запрет на продажу и рекламу вейпов.

    Нарколог Минздрава предупредил о смертельной опасности вейпов

    Подробнее

    «Мы потеряли слишком много людей в ходе двух военных кампаний и не можем позволить, чтобы молодое поколение гибло из-за приема сомнительных курительных смесей, вейпов, стероидных препаратов», — добавил Кадыров.

    Также глава Чечни поручил министру здравоохранения республики Эльхану Сулейманову совместно с другими чиновниками проверить магазины спортивного питания, процедурные кабинеты и салоны красоты.