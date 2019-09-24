Кадыров запретит электронные сигареты

Врачи показали, как вейпы действуют на легкие. Фото Подробнее

«Мы намерены ввести полный запрет на ввоз и распространение электронных сигарет. Уверен, что данную инициативу поддержит и парламент», — сказано в сообщении.

Кадыров выразил убеждение, что «вейпы представляют угрозу здоровью населения».

Он также отметил, что многие страны уже ввели запрет на продажу и рекламу вейпов.

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«Мы потеряли слишком много людей в ходе двух военных кампаний и не можем позволить, чтобы молодое поколение гибло из-за приема сомнительных курительных смесей, вейпов, стероидных препаратов», — добавил Кадыров.

Также глава Чечни поручил министру здравоохранения республики Эльхану Сулейманову совместно с другими чиновниками проверить магазины спортивного питания, процедурные кабинеты и салоны красоты.