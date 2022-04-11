Кадыров заявил о продолжении освобождения всех украинских городов от националистов

Полное освобождение от националистов Луганска, Донецка и других городов, включая Киев, является первоочередной задачей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он анонсировал наступательную работу не только в Мариуполе, но и в других населенных пунктах, городах и селах.

«Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим. Такая вот поставлена задача верховным главнокомандующим, нашим дорогим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И потом дальше заберем Киев и все остальные города», — сказал он в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что цель наступления заключается в том, чтобы уничтожить националистов, а не в том, чтобы забрать города.

«У нас цель не забрать города, а у нас цель — уничтожить этих нациков и шайтанов», — уточнил глава Чечни.

По его словам, войска не сделают назад ни одного шага. Кадыров добавил, что спецоперация не закончится, пока украинские власти не выполнят все предъявленные Россией требования.