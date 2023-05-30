Общество 30 мая 2023, 19:09 Кадыров заявил, что в России необходимо объявить военное положение Глава Чечни Кадыров: военное положение необходимо ввести во всей России kremlin.ru

Читать 360tv в

Россия должна объявить военное положение. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале после атаки дронами Москвы и Подмосковья.

По его мнению, страна должна использовать все боевые ресурсы, «чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам „украинские военные“», написал он.

Реклама

«Нет никаких военных и политиков на Украине — только террористы», — заявил он.

Кадыров напомнил, что США обожают вешать ярлык террориста на каждого, при этом «без суда и следствия». В России же есть прямые доказательства террористической деятельности со стороны киевского режима.

Восемь беспилотников самолетного типа утром 30 мая заметили в Москве, все БПЛА были поражены. Однако несколько дронов врезались в жилые дома в столице, людей эвакуировали. К счастью, никто из жителей сильно не пострадал, повреждения на домах тоже были небольшими.

Президент России Владимир Путин заявил, что таким образом киевский режим пытается подтолкнуть РФ на ответные действия. Глава государства напомнил, что Россия не начинала конфликт с Украиной. Кроме того, российская сторона не использует те методы, которые в ходу у «украинских воротил». МИД России пригрозил киевскому режиму жесткими мерами после террористических атак.

Генпрокуратура взяла на контроль расследование атаки БПЛА на Москву. Специалисты выяснят, откуда прилетели дроны, ведь маловероятно, что они могли пролететь незамеченными. Инициатором налета мог стать мэр Киева Виталий Кличко, который требовал от главкома ВСУ напасть на «отдыхающих москвичей». В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что прямого отношения к атаке дронов на Москву не имели.