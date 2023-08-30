Общество 30 августа 2023, 20:04 Кадыров заявил, что Путин дважды спас ему жизнь Глава Чечни Кадыров заявил о готовности отдать жизнь ради приказа Путина РИА «Новости»

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Верность президенту России Владимиру Путину глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил тем, что глава государства дважды спас ему жизнь. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя заявления западных политологов о своей возможной смерти.

Кадыров заявил, что всю свою жизнь посвятил религии, Родине и ее интересам, поэтому себе давно не принадлежит. Также он готов выполнить любой приказ главы государства, если ценой исполнения станет жизнь.

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«Да, я смогу скоропостижно скончаться, когда узнаю, что есть кто-то преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту, которому, кстати говоря, я обязан жизнью. И не один раз, а дважды», — подчеркнул глава Чечни.

Он добавил, что к информационным вбросам с Запада относится с пренебрежительным снисхождением, потому что видит в них дешевые попытки посеять рознь внутри страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров всегда отмечал, что президент России Владимир Путин с особым вниманием относится к мусульманам России. В день празднования Курбан-байрама через свой Telegram-канал глава региона передал всем бойцам специальной военной операции привет от главы государства и поздравления с пожеланиями счастья, добра и благополучия.