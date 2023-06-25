Общество 25 июня 2023, 11:54 Кадыров высоко оценил работу чеченских подразделений «Ахмат» в Ростове-на-Дону Кадыров назвал эффективной и продуманной работу подразделений «Ахмат» в Ростове-на-Дону РИА «Новости»

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Чеченские подразделения «Ахмат» в Ростове-на-Дону продемонстрировали продуманные и эффективные действия. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши бойцы прибыли на место и ждали приказа. Хвала Аллаху, что ситуация разрешилась без прямой конфронтации. Оцениваю действия ребят как эффективные и продуманные. Они выполнили поставленную перед ними задачу, действуя строго в соответствии с приказом», — написал он.

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Кадыров подчеркнул, что любая самодеятельность в городе рисковала привести к массовым жертвам.

«Я убедился в очередной раз, что наши бойцы являются надежными и верными пехотинцами президента Владимира Путина, а также надежным заслоном для любой угрозы нашему государству», — добавил чеченский лидер.

Ранее Кадыров обвинил основателя «Вагнера» Евгения Пригожина в том, что он наплевал на любовь и привязанность к Отчизне ради личных амбиций.