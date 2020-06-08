Кадыров поручил выделить деньги женихам, которые не могут выкупить невест из-за пандемии
«По поручению главы республики Рамзана Кадырова во всех районах были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения. Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Духовного управления мусульман Чечни.
Каждой семье жениха предоставят по 50 тысяч рублей. Эти деньги мужчина сможет отдать за невесту в качестве обряда выкупа. При этом в муфтияте напомнили, что некоторые ограничения продолжают действовать. В частности, за невестой разрешается приезжать только на двух машинах. На саму свадьбу можно приглашать лишь самых близких родственников.
Жениться в Чечне запретили в начале апреля из-за распространения коронавируса. Правила отменили с 25 мая, но часть ограничительных мер все же оставили.
Всего в России насчитывается 476 658 случаев заболевания COVID-19. Вылечились после инфицирования 230 688 пациентов, скончался 5971. В мире количество зараженных коронавирусом перевалило за отметку в семь миллионов человек.