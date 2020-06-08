Кадыров поручил выделить деньги женихам, которые не могут выкупить невест из-за пандемии

Многие свадьбы в России пришлось отложить из-за ситуации с коронавирусом. Теперь женихам в Чечне помогут выкупить невест, если на эту традицию не хватает денег. Выделить средства поручил глава республики Рамзан Кадыров.

«По поручению главы республики Рамзана Кадырова во всех районах были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения. Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Духовного управления мусульман Чечни.

Каждой семье жениха предоставят по 50 тысяч рублей. Эти деньги мужчина сможет отдать за невесту в качестве обряда выкупа. При этом в муфтияте напомнили, что некоторые ограничения продолжают действовать. В частности, за невестой разрешается приезжать только на двух машинах. На саму свадьбу можно приглашать лишь самых близких родственников.

Жениться в Чечне запретили в начале апреля из-за распространения коронавируса. Правила отменили с 25 мая, но часть ограничительных мер все же оставили.

Всего в России насчитывается 476 658 случаев заболевания COVID-19. Вылечились после инфицирования 230 688 пациентов, скончался 5971. В мире количество зараженных коронавирусом перевалило за отметку в семь миллионов человек.