01 апреля 2023, 19:34
Кадыров вручил Бастрыкину орден имени своего отца
Глава Чечни Кадыров вручил председателю СК Бастрыкину высшую награду республики
Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова — высшую награду Чеченской Республики — вручил глава российского региона Рамзан Кадыров председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Как сообщил ТАСС, торжественная церемония прошла в Грозном, куда руководитель ведомства прибыл для совещания с руководителями региональных следственных управлений Северо-Кавказского федерального округа.
В тексте указа, который зачитали на церемонии награждения, говорилось, что председатель Следственного комитета получает высшую награду республики за особые заслуги и личный вклад в дело борьбы с преступностью, укрепление законности и правопорядка.
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В ответ Бастрыкин вручил главе республики Рамзану Кадырову ведомственную медаль Следственного комитета «Доблесть и отвага».
Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова учредили в Чечне в 2004 году, после трагической гибели во время теракта на стадионе в Грозном первого главы региона.
Чечня
Рамзан Кадыров
СК РФ
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