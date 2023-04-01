Общество 01 апреля 2023, 19:34 Кадыров вручил Бастрыкину орден имени своего отца Глава Чечни Кадыров вручил председателю СК Бастрыкину высшую награду республики РИА «Новости»

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Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова — высшую награду Чеченской Республики — вручил глава российского региона Рамзан Кадыров председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Как сообщил ТАСС, торжественная церемония прошла в Грозном, куда руководитель ведомства прибыл для совещания с руководителями региональных следственных управлений Северо-Кавказского федерального округа.

В тексте указа, который зачитали на церемонии награждения, говорилось, что председатель Следственного комитета получает высшую награду республики за особые заслуги и личный вклад в дело борьбы с преступностью, укрепление законности и правопорядка.

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В ответ Бастрыкин вручил главе республики Рамзану Кадырову ведомственную медаль Следственного комитета «Доблесть и отвага».

Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова учредили в Чечне в 2004 году, после трагической гибели во время теракта на стадионе в Грозном первого главы региона.