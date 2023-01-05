Общество 05 января 2023, 21:28 Кадыров вернул спасенного с «Азовстали» питбуля законной хозяйке Глава Чечни Кадыров: спасенную с территории «Азовстали» собаку передали хозяйке РИА «Новости»

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Волонтер вывез с «Азовстали» питбуля и передал его главе Чечни Рамзану Кадырову. Чеченский лидер решил вернуть собаку хозяйке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«После полного освобождения Мариуполя питбуля перевезли в Чеченскую Республику, где он нашел себе временное пристанище и даже обзавелся новым прозвищем Борз. Тем не менее тоска по своей хозяйке не давала ему покоя», — написал он.

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По словам Кадырова, Борз не мог свыкнуться с новой обстановкой. Тогда было принято решение передать его в руки законных владельцев.

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«По моему поручению <…> депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев нашел и передал нашего четвероногого друга хозяйке. Ею является Ирина Сирик, сдавшаяся в плен в Мариуполе. Потом женщину передали украинской стороне в рамках обмена пленными», — рассказал чеченский лидер.

Он отметил, что животные не должны страдать из-за политических разногласий. Поэтому «пса вернули не военным, а своей хозяйке».

Ранее Кадыров опроверг слухи о своей болезни. Лидер Чечни, писало ИА Nation News, абсолютно здоров.