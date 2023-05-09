Общество 09 мая 2023, 12:36 Кадыров в День Победы призвал не допустить нового вторжения нацистов в Россию Глава Чечни Кадыров в День Победы заявил о подвиге предков и современных бойцах с нацизмом РИА «Новости»

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Победу в Великой Отечественной войне обеспечили подвиги советских солдат, которые не дали фашистским захватчикам поработить нашу страну. Сегодняшнее поколение в неоплатном долгу перед ними, но теперь появился такой же враг, с которым необходимо вести борьбу. Об этом в поздравлении с Днем Победы написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что вражеские войска, вторгнувшись на территорию Советского Союза летом 1941 года, столкнулись с невиданным сопротивлением, которое превратилось для нацистов в кошмар. Каждый из красноармейцев до последнего стоял на защите своей страны.

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«Эта война унесла жизни миллионов людей. Ожесточенные бои шли за каждый клочок земли. Существует бесчисленное количество историй героических подвигов солдат — наших отцов и дедов, не давших немецким захватчикам поработить нашу страну», — написал Кадыров.

Глава региона напомнил, что среди воинов были чеченцы, которые принимали участие в защите Сталинграда, Ленинграда, обороняли Брестскую крепость и другие города. Память о подвигах советских воинов сохранилась до сих пор.

«Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто без доли сожаления и страха отдал свою жизнь ради будущих поколений. Своими телами они оградили нас от гнета Третьего рейха. Вечная память героям!» — подчеркнул Кадыров.

Руководитель Чеченской Республики заявил, что нацистская идеология при поддержке вражеских стран сегодня снова набирает силу. Поэтому задача потомков победителей — не допустить повторения страшных событий прошлого.

«Следует знать, что мы не позволим врагу переступить границы России. Не потерпим повторения тех трагических событий, оставивших неизгладимый шрам на наших сердцах», — добавил он.

Кадыров поздравил всех россиян с Днем Победы и пожелал благополучия, процветания и мирного неба.