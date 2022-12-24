Общество 24 декабря 2022, 14:22 Кадыров решил провести прямую линию с жителями Чечни Глава Чечни Кадыров 29 декабря проведет прямую линию с жителями республики РИА «Новости»

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Вечером 29 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров проведет прямую линию с жителями республики, сообщил Telegram-канал телерадиокомпании «Грозный». Издание отметило, что политик ответит на вопросы журналистов и местных жителей.

Рамзана Кадырова назвали одним из «главных ньюсмейкеров 2022 года». Глава Чечни ответит на вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой России, перспективами развития республики и страны в целом, а также выскажется о проведении спецоперации на Украине.

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Задать вопрос Кадырову можно по номеру телефона прямой линии +7 (87-12) 29-64-78, а на номер +7 938 004 95 95 в мессенджеры можно отправить аудио- или видео. Трансляцию проведут в Telegram, на YouTube-канале, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также покажут выступление главы республики по местному телевидению.

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Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что традиционное обращение к Федеральному собранию состоится в начале следующего года. По его словам, страна уверенно прошла 2022 год, и власти не сомневаются в реализации поставленных на будущее задач.