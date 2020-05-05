Кадыров решил наказывать за съемку задержаний нарушителей изоляции

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал наказывать за видеосъемку задержаний нарушителей изоляции. Авторов видео он предложил отправлять уборщиками в больницы или полиции.

«Если кто снимает на телефон, как задерживают того, кто нарушил самоизоляцию <…> людей, которые снимают <…> вот по этим адресам, там же видно, какие места они снимали, <…> наказать их. <…> Привезти их, заставить работать. Пусть они работают уборщиками в больницах, пусть работают уборщиками в МВД, структурах, пусть они увидят, в каком состоянии находится медперсонал», — объявил Кадыров на совещании оперативного штаба 2 мая, его цитирует «Кавказский узел».

Кадыров заявил, что из-за авторов таких роликов растет число зараженных в республике. Вместо записи видео глава Чечни призвал их работать в качестве добровольца или волонтера.

В интернете есть несколько роликов из Чечни, где полицейские гоняются за нарушителями изоляции. На одном из них беглецу удается скрыться от преследователей, спрыгнув с забора.

В Чечне, по информации на 5 мая, выявили 615 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек скончались. С 13 апреля населению запрещено покидать дома без спецпропуска. Сходить за покупками можно только два-три раза в неделю.